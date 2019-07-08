Росстат предоставил News.ru эксклюзивные данные о количестве случаев рождаемости недоношенных детей в России. Успехи отечественных врачей в реанимации новорождённых впечатляют. Так, за последние пять лет в полтора раза увеличилась выживаемость детей, рождённых раньше срока. Если в 2014 году умерло 3,7% недоношенных малышей, то в 2018 году этот показатель сократился до 2,4%.

В целом число подобных случаев остаётся стабильным год от года и держится в районе 8% от всех рождённых малышей. Сама рождаемость в России стремительно падает. Для сравнения: в 2015 году в нашей стране родилось 1,45 млн малышей, за прошлый год — только 1,2 млн младенцев.

Недоношенными считаются дети, родившиеся на сроке от 22 до 37 недель беременности. Врачи разделяют их на три категории. «Дети с низкой массой тела» — 2500–1500 г, «дети с очень низкой массой тела» — 1499–1000 г, «дети с экстремально низкой массой тела» — менее 1000 г.

По данным Минздрава, частота рождения детей с экстремально низкой массой тела в России фиксируется на уровне 0,2%, с очень низкой массой тела — 0,8%.

Недоношенные дети умирают в 30–35 раз чаще, чем дети, родившиеся в срок. Осложнения в результате преждевременных родов являются основной причиной смерти детей в возрасте до пяти лет.

Россия в 2011 году приняла нормативы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым младенцев необходимо выхаживать с 22 недель при весе от 500 граммов и длине тела более 35 сантиметров.

Отечественные врачи стараются реанимировать всех детей, даже в случаях, когда их жизнеспособность вызывает серьёзные сомнения. В этом убедилась корреспондент News.ru, когда в мае прошлого года побывала в интенсивной терапии новорождённых в Московском областном перинатальном центре. Медсестра отделения Ольга Мартыненко сообщила, что медики возрождают к жизни всех малышей, у кого есть хоть малейший шанс. На момент присутствия нашего корреспондента в перинатальном центре выходили ребёнка массой 370 граммов, и малыш пошёл на поправку.

Bernd Settnik/dpa/Global Look Press

Врачи — не боги, и гарантировать жизнь любому недоношенному ребенку они не могут. Если младенец родился с экстремально низкой массой тела, иногда его спасти не поможет даже самое современное оборудование. По данным Белгородского государственного национального исследовательского университета, выживаемость детей с массой тела менее 500 граммов составляет 11,6 %, с массой от 500 граммов — 50,7 %, с массой от 500 до 749 граммов — 83,9 %. Если ребенок весит больше 750 граммов, шансы увеличиваются до 84%.

Вместо того чтобы благодарить медиков за спасённого крошечного человека, многие предпочитают их ругать. А иногда чудо, которое не произошло, становится поводом для уголовного дела.

Такое произошло с врачом-реаниматологом Элиной Сушкевич из города Калининграда. На прошлой неделе суд отправил её под домашний арест. Такую же меру пресечения выбрали для исполняющий обязанности главного врача роддома № 4 Елены Белой. Медицинское сообщество России уже возмутилось сложившейся ситуацией. Врачи начали акцию в поддержку своих коллег.

В ноябре прошлого года в калининградском роддоме № 4 родился ребёнок весом в 700 граммов, срок беременности мамы составлял 24 недели. Младенец находился на грани жизнеспособности и прожил около пяти часов — врачи ничего не смогли сделать. Но у следствия другая версия.

Элина Сушкевич якобы специально убила новорождённого ребенка, введя смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат». А потом, по указанию Елены Белой, внесла в историю родов ложные сведения о том, что гибель ребенка произошла по естественным причинам. Сушкевич в итоге было предъявлено обвинение в совершении убийства, Белой — в его организации. Вину свою доктора категорически отрицают.

Сергей Булкин/News.ru

Роды на маленьком сроке младенца с низкой, с очень или экстремально низкой массой тела можно считать поздним выкидышем, рассказала в беседе с News.ru профессор, врач высшей категории, руководитель отдела физиологии и патологии новорождённых Научно-исследовательского клинического института педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Елена Кешишян.

Надо понимать, что прерывание беременности — это всегда какой-то невероятный стресс. Иногда причина — в самом ребёнке. Плод слабой жизнеспособности «выкидывается» организмом матери. Поэтому выходить такого младенца невероятно сложно. У него бывают серьёзные отклонения в развитии, — сообщила она.

Вырастет ли такой ребёнок здоровым или нет — шансы 50 на 50, сообщила Елена Кешишян. Зависит от многих факторов: начиная от качества медицинской помощи, заканчивая адаптационными возможностями организма. Но в половине случаев такие дети становятся глубокими инвалидами.

Врачи говорят: недоношенные дети крайне редко развиваются нормально. Они чаще других страдают детским церебральным параличом, проблемами со зрением, слухом и отстают в умственном развитии от своих сверстников.