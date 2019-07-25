За последние 12 месяцев больше всего молодых людей в возрасте 16-29 лет посещали кинотеатр (74,4%) и ресторан, кафе или бар (70,9%). С соответствующими данными исследования Росстата за 2018 год ознакомился News.ru.

Отмечается, что далее по популярности следует спортивное мероприятие (35,6%), концерт (32,8%) и театр (18,1%). Замыкают список художественная выставка или музей (16,8%) и религиозное учреждение (или встреча верующих) (14,3%).

Вместе с тем, по регулярности посещения лидируют кинотеатр (26,2%) и рестораны, кафе или бары (21,1%).

В ходе исследования ведомство также выяснило, что 4,6% молодых людей в возрасте 16-29 лет состоят в каких-либо общественных, добровольных или благотворительных организациях.

Больше всего из них принимают участие в работе профсоюзов (62,8%), неформальных объединениях по интересам (14,8%) и политических партий, массовых молодёжных объединений, женских союзов и обществ инвалидов (11,5%).

По словам председателя Российского союза молодёжи Павла Красноруцкого, предпочтение молодых людей кинотеатрам и кафе объясняется их желанием развлечься и хорошо поесть. Вместе с тем, юным россиянам следует дать возможность больше путешествовать.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Молодёжь склонна к путешествиям. Но, к сожалению, сейчас в нашей стране нет таких привилегий для молодых людей, чтобы они могли позволить себе это. Ведь путешествуя по стране, они, как минимум, для себя открывают целый ряд возможностей. Первое — они узнают нашу страну, географию. Второе — это история. Посещая разные уголки нашей страны, волей-неволей интересуешься, что здесь было и что здесь находится, нежели ты постоянно в одном месте живёшь и, как говорится, и глаз замыливается, и не так хочется узнавать о том месте, в котором ты находишься.

Павел Красноруцкий

председатель Российского союза молодёжи

Он отметил, что в настоящее время вопрос путешествий молодёжи обсуждают в рамках координационного совета по развитию туризма в России.

Сейчас активно обсуждается стратегия до 2035 года, в которую, кстати, по нашей инициативе внесли формулировку «молодёжный туризм» и «событийный туризм». И второе, над чем сейчас работаем — это субсидирование авиаперелётов для молодых людей на Дальний восток. Стоит задача социально-экономического развития Дальнего востока. Но, на мой взгляд его нужно развивать не только привлечением инвестиций, но и привлечением туда человеческого капитала, — добавил Красноруцкий в беседе с News.ru.

Ранее News.ru рассказывал о любимых занятиях российских школьников. Учащиеся общеобразовательных организаций больше всего в свободное время общаются с друзьями (89,2%), пользуются компьютером и мобильными устройствами (76,8%), а также занимаются спортом (32,6%).

Кроме того, школьники предпочитают смотреть телепередачи (22,9%), заниматься домашними делами (22,5%) и чтением книг (18,3%). На своё хобби тратят свободное время 12,9% учащихся.

Меньше всего школьников в своё свободное время занимаются подработкой (0,7%).

Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева в разговоре с News.ru высказала точку зрения, что занятые в общественных организациях 4,6% молодых людей действительно являются их сторонниками и участниками. Для роста этой доли нужно дать молодёжи возможность себя проявить, уверена она.

То есть, если вы спросите у взрослого населения, например, сколько себя причисляют или выбирают деятельность политических партий или общественных объединений, не думаю, что цифра будет иной. Нужно, чтобы были нормальные правила конкуренции. Не так, чтобы молодёжь задвигали, говорили «вы пока молодые, вы в резерве». Чем больше будет историй успеха в сфере политической, общественной, тем больше молодёжи будет в ней. Если у государства будет запрос на то, чтобы больше молодёжи было в общественных, политических организациях, тогда и молодёжь туда потянется.

Мария Воропаева

председатель Молодёжного парламента при Госдуме

 

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