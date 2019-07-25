За последние 12 месяцев больше всего молодых людей в возрасте 16-29 лет посещали кинотеатр (74,4%) и ресторан, кафе или бар (70,9%). С соответствующими данными исследования Росстата за 2018 год ознакомился News.ru.

Отмечается, что далее по популярности следует спортивное мероприятие (35,6%), концерт (32,8%) и театр (18,1%). Замыкают список художественная выставка или музей (16,8%) и религиозное учреждение (или встреча верующих) (14,3%).

Вместе с тем, по регулярности посещения лидируют кинотеатр (26,2%) и рестораны, кафе или бары (21,1%).

В ходе исследования ведомство также выяснило, что 4,6% молодых людей в возрасте 16-29 лет состоят в каких-либо общественных, добровольных или благотворительных организациях.

Больше всего из них принимают участие в работе профсоюзов (62,8%), неформальных объединениях по интересам (14,8%) и политических партий, массовых молодёжных объединений, женских союзов и обществ инвалидов (11,5%).

По словам председателя Российского союза молодёжи Павла Красноруцкого, предпочтение молодых людей кинотеатрам и кафе объясняется их желанием развлечься и хорошо поесть. Вместе с тем, юным россиянам следует дать возможность больше путешествовать.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Молодёжь склонна к путешествиям. Но, к сожалению, сейчас в нашей стране нет таких привилегий для молодых людей, чтобы они могли позволить себе это. Ведь путешествуя по стране, они, как минимум, для себя открывают целый ряд возможностей. Первое — они узнают нашу страну, географию. Второе — это история. Посещая разные уголки нашей страны, волей-неволей интересуешься, что здесь было и что здесь находится, нежели ты постоянно в одном месте живёшь и, как говорится, и глаз замыливается, и не так хочется узнавать о том месте, в котором ты находишься. Павел Красноруцкий председатель Российского союза молодёжи

Он отметил, что в настоящее время вопрос путешествий молодёжи обсуждают в рамках координационного совета по развитию туризма в России.

Сейчас активно обсуждается стратегия до 2035 года, в которую, кстати, по нашей инициативе внесли формулировку «молодёжный туризм» и «событийный туризм». И второе, над чем сейчас работаем — это субсидирование авиаперелётов для молодых людей на Дальний восток. Стоит задача социально-экономического развития Дальнего востока. Но, на мой взгляд его нужно развивать не только привлечением инвестиций, но и привлечением туда человеческого капитала, — добавил Красноруцкий в беседе с News.ru.

Ранее News.ru рассказывал о любимых занятиях российских школьников. Учащиеся общеобразовательных организаций больше всего в свободное время общаются с друзьями (89,2%), пользуются компьютером и мобильными устройствами (76,8%), а также занимаются спортом (32,6%).

Кроме того, школьники предпочитают смотреть телепередачи (22,9%), заниматься домашними делами (22,5%) и чтением книг (18,3%). На своё хобби тратят свободное время 12,9% учащихся.

Меньше всего школьников в своё свободное время занимаются подработкой (0,7%).

Председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева в разговоре с News.ru высказала точку зрения, что занятые в общественных организациях 4,6% молодых людей действительно являются их сторонниками и участниками. Для роста этой доли нужно дать молодёжи возможность себя проявить, уверена она.