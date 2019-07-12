Минимальное число производственных травм зарегистрировано в таких видах деятельности, как информация и связь, гостиничный бизнес и общественное питание. Далее следуют финансовая и страховая сферы, культура и спорт. Об этом News.ru сообщили во ВНИИ труда.

Отмечается, что в этом списке также находятся организация досуга и развлечений, профессиональная, научная и техническая работа. А также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги.

Проведённый на основе данных Фонда социального страхования анализ состояния производственного травматизма показывает, что наибольшее число травмированных по итогам 2018 года было на обрабатывающих производствах (26,1%), в транспортировке и хранении (10,9%) и деятельности в области здравоохранения и социальных услуг (10%).

Вместе с тем в числе «лидеров» по травматизму значатся оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (8%).

Сергей Лантюхов/News.ru

Несколько меньше травм получают работники в строительстве (7,9%), сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (7,4%), а также в добыче полезных ископаемых (5,3%), государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении (5%).

В институте отметили, что чаще всего происходят такие несчастные случаи с тяжёлыми последствиями, как падение с высоты, воздействие движущихся, вращающихся предметов, деталей, машин и механизмов. Кроме того, это транспортные происшествия и падения, обрушения, обвалы предметов, материалов и земли.

Травму в процессе труда может получить любой, у кого условия работы не отвечают требованиям, подчеркнули эксперты.

Например, при сварке есть опасность обжечься, отравиться продуктами горения и т.п., но сварщик обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, умеет правильно их применять, прошёл инструктаж по охране труда, таким образом, опасность, сопряжённая с его работой, сведена к минимуму. В то же время библиотекарь, чья работа, на первый взгляд, не представляет видимой опасности, может получить травму на рабочем месте, если условия труда не соответствуют установленным требованиям, — пояснили во ВНИИ.

По статистике, причиной 67,8% несчастных случаев на производстве являются человеческий фактор и низкая культура безопасного труда (в том числе неудовлетворительная организация работ — 32,5%, нарушение правил дорожного движения — 19,6%, нарушение трудовой дисциплины — 8,7%, нарушение технологического процесса — 5,5%, недостатки в подготовке работников по охране труда — 3,8%, неприменение средств индивидуальной защиты — 2,8%, неудовлетворительное содержание рабочих мест — 2,4%).

Сергей Булкин/News.ru

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что высокая доля получения травм в связи с человеческим фактором обусловлена плохим соблюдением правил охраны труда, особенно на малых и средних предприятиях. Это происходит из-за отсутствия экономических рычагов воздействия на работодателя.

Если мы посмотрим западный образец, там ситуация достаточно жёсткая. Любой пострадавший от несчастного случая на производстве работник имеет право обратиться в суд и по по суду получить возмещение, которое значительно превышает страховое возмещение через государственную систему социального страхования. Александр Сафонов проректор Академии труда и социальных отношений

Такие случаи происходят на Западе, если работодатель не позаботился о безопасных условиях труда либо пренебрёг техникой безопасности. По словам Сафонова, порой несчастные случаи на производстве объясняются злоупотреблением алкоголем. До 80% несчастных случаев в области строительства могут происходить как раз по этой причине. Работодатели стремятся к тому, чтобы работа была выполнена, поэтому не осуществляют достаточную систему контроля за нахождением на объекте людей трезвых.

Уже постфактум фиксируется состояние алкогольного опьянения — после того как человек упал, что-то сломал, ушиб. Должны проводиться такие мероприятия, как предсменный осмотр, внутрисменный осмотр, — пояснил Сафонов News.ru.

Кроме того, часто работодатели предоставляют работникам некачественные средства индивидуальной защиты, добавил он.