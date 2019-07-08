Больше всего разводов наблюдается в Москве (46,4 тысячи), Московской области (35 тысяч) и Санкт-Петербурге (26,4 тысячи). С соответствующей информацией Министерства юстиции за 2018 год ознакомился News.ru.

По показателю также лидерах Краснодарский край (25,9 тысячи), Свердловская (20 тысяч) и Ростовская области (17,7 тысячи).

Реже всего в прошлом году разводились в Ненецком (159) и Чукотском (239) автономных округах. А также в Ингушетии (399), Республике Тыва (628), Магаданской области (744) и Еврейской автономной области (793).

В целом по стране в 2018 году было 613 тысяч разводов, из которых 465,8 тысячи — по решению суда. Вместе с тем заключено 967 тысяч браков.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с News.ru объяснил лидирующие по числу разводов позиции регионов количеством проживающего в них населения. Он полагает, что главными причинами развода в мегаполисах становятся изменение роли женщины и разрушение традиционных ценностей.

По большому счёту это очень серьёзное изменение роли женщины в обществе. Можно это называть «мягким феминизмом». В принципе женщины самостоятельные и не боятся остаться одни. Отсюда у нас колоссальное число матерей-одиночек. По сути, за последние полвека чуть ли ни треть от всех семей — это неполные семьи. И второй момент — это вопрос, связанный с утратой ценностей семьи, — сказал Крупнов.

Между тем депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс. По словам парламентария, нужно отказаться от заочного развода. А также увеличить время, которое предоставляется паре на обдумывание своего решения: установить «санитарную паузу» в 2–3 месяца.

Кадр из фильма « Развод по-французски »/Canal+ [fr]

В таком случае супруги должны дважды подтверждать своё намерение развестись — при подаче заявления и по истечении «санитарной паузы». Если же у супругов есть общие дети, то срок такой паузы должен быть увеличен как минимум до полугода, отметил Петров.

Он также предложил обязать супругов перед расторжением брака консультироваться у психолога. По задумке депутата, специалист за несколько сеансов должен будет помочь мужу и жене оценить взвешенность решения развестись и возможность сохранить семью.

По словам семейного психолога Анны Хныкиной, большая часть разводов происходит за счёт людей, которые поженились в ранней молодости и оказались не готовы к браку.

Когда люди ещё учатся в институте, когда нет заработка, когда рассчитывают на родителей. То есть люди, которые не в состоянии самостоятельно содержать дом, быт и детей, потом впоследствии чаще всего они бывают разочарованы. В отсутствие опыта семейной жизни люди не очень хорошо понимают, что такое нести ответственность. Им кажется, что наличие чувств — этого достаточно. Ещё должно быть наличие материальной базы, где жить — это не банальности, а именно про семью, — пояснила психолог в беседе с News.ru.

Она добавила, что порой распадающиеся браки удаётся сохранить с помощью психологической помощи.