Больше всего разводов наблюдается в Москве (46,4 тысячи), Московской области (35 тысяч) и Санкт-Петербурге (26,4 тысячи). С соответствующей информацией Министерства юстиции за 2018 год ознакомился News.ru.
По показателю также лидерах Краснодарский край (25,9 тысячи), Свердловская (20 тысяч) и Ростовская области (17,7 тысячи).
Реже всего в прошлом году разводились в Ненецком (159) и Чукотском (239) автономных округах. А также в Ингушетии (399), Республике Тыва (628), Магаданской области (744) и Еврейской автономной области (793).
В целом по стране в 2018 году было 613 тысяч разводов, из которых 465,8 тысячи — по решению суда. Вместе с тем заключено 967 тысяч браков.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с News.ru объяснил лидирующие по числу разводов позиции регионов количеством проживающего в них населения. Он полагает, что главными причинами развода в мегаполисах становятся изменение роли женщины и разрушение традиционных ценностей.
По большому счёту это очень серьёзное изменение роли женщины в обществе. Можно это называть «мягким феминизмом». В принципе женщины самостоятельные и не боятся остаться одни. Отсюда у нас колоссальное число матерей-одиночек. По сути, за последние полвека чуть ли ни треть от всех семей — это неполные семьи. И второй момент — это вопрос, связанный с утратой ценностей семьи, — сказал Крупнов.
Между тем депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс. По словам парламентария, нужно отказаться от заочного развода. А также увеличить время, которое предоставляется паре на обдумывание своего решения: установить «санитарную паузу» в 2–3 месяца.
В таком случае супруги должны дважды подтверждать своё намерение развестись — при подаче заявления и по истечении «санитарной паузы». Если же у супругов есть общие дети, то срок такой паузы должен быть увеличен как минимум до полугода, отметил Петров.
Он также предложил обязать супругов перед расторжением брака консультироваться у психолога. По задумке депутата, специалист за несколько сеансов должен будет помочь мужу и жене оценить взвешенность решения развестись и возможность сохранить семью.
По словам семейного психолога Анны Хныкиной, большая часть разводов происходит за счёт людей, которые поженились в ранней молодости и оказались не готовы к браку.
Когда люди ещё учатся в институте, когда нет заработка, когда рассчитывают на родителей. То есть люди, которые не в состоянии самостоятельно содержать дом, быт и детей, потом впоследствии чаще всего они бывают разочарованы. В отсутствие опыта семейной жизни люди не очень хорошо понимают, что такое нести ответственность. Им кажется, что наличие чувств — этого достаточно. Ещё должно быть наличие материальной базы, где жить — это не банальности, а именно про семью, — пояснила психолог в беседе с News.ru.
Она добавила, что порой распадающиеся браки удаётся сохранить с помощью психологической помощи.
Удаётся помочь тем, кто владеет собственной ситуацией. А не тот, кто в зависимости от родителей, от кредитов, от «я не могу ещё погулять». Когда человек несвободен со всех сторон, конечно, ему хочется то ли «танчики», то ли клубы. Таким помочь тяжело. Удаётся помочь тем, кто действительно хочет сохранить и кто приходит не от отчаяния и чтобы сбежать от проблемы. Но, как правило, это зрелые люди старше 30, — заключила Хныкина.