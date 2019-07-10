https://static.news.ru/photo/1cb5eea6-a30a-11e9-b012-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Юрий Лоза назвал Украину «больной страной» после того, как Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в песенном соревновании детям, которые выступали в России после 2014 года.

Да больная страна, господи, о чём мы говорим? Она вся больная, у них зараза распространилась потихонечку на все сферы жизни. Потихоньку они стали невменяемыми. Поэтому чего мы их будем обсуждать? Совсем нехорошо у них с логикой и головой. Нашли кого, детей! Уже дети виноваты! Кто-нибудь может объяснить, почему дети виноваты, что их родители куда-то свозили? Вообще причём здесь дети? Они что — экстремисты, сепаратисты? Кто они? Дети невинны во всём мире. Кроме Украины, — заявил Лоза News.ru.

Это не первый скандальный случай вокруг Евровидения на Украине за последний год. Ранее представители шоу-бизнеса и радикально настроенной общественности обрушились с критикой на Maruv. Певица выиграла отбор на Евровидение в Израиле. Однако выяснилось, что у неё контракт с Sony Music Russia, и исполнительница, согласно документу, обязана выступать в России. Из-за критики певица отказалась представлять страну на конкурсе, позже все участники национального отбора заявили аналогичную позицию.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал ситуацию с отбором на детское Евровидение на Украине маразмом, писал News.ru.