https://static.news.ru/photo/bd176296-a2d1-11e9-9ca0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serecki/Wikimedia Commons

Юные украинцы не смогут принять участие в детском конкурсе Евровидение, если после 2014 года выступали на территории России. Такое решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Кроме того, участник отбора будет немедленно отстранён, а его результаты аннулированы, если станет известно о его планах выступать на территории России, сообщает канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.

Весной текущего года в Киеве разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на конкурс Евровидение-2019 в Израиле. Ситуация стала излишне политизированной, поэтому все участники отбора отказались представлять Украину.

Ранее News.ru писал о том, что Амстердам отказался принимать конкурс песни Евровидение в 2020 году. Об этом в открытом письме сообщила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. По её словам, концертный зал, где предполагалось провести конкурс, в запланированный период будет занят мероприятиями, которые невозможно перенести. Другое место город найти не смог.