https://static.news.ru/photo/f8e4cac8-a2fb-11e9-9ccf-fa163e074e61_1024.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает «маразмом» не допускать к участию в детском конкурсе Евровидение ребят, выступавших в России после 2014 года.

Пригожин выразил глубокое разочарование деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, с приходом которого к власти у артистов появилась надежда на дружеские отношения между народами. Продюсер считает, что этот вопрос можно было решить и благодаря переговорам деятелей культуры двух стран.

Зеленский, как человек творческий, должен это понимать. А всё продолжается пока в том же режиме, одно сплошное словоблудие, — сказал Пригожин.

Он отметил, что для украинцев и россиян важны хорошие, дружеские отношения, потому что «мы живём рядом друг с другом, а значит должны держаться вместе».

Никто из-за океана Украину никогда не защитит, сосед, который находится на расстоянии 10 тысяч километров — он вообще не сосед. А у нас двери на одной лестничной клетке, — отметил Пригожин.

Юные украинцы не смогут принять участие в детском конкурсе Евровидение, если после 2014 года выступали на территории России. Такое решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины. Кроме того, участник отбора будет немедленно отстранён, а его результаты аннулированы, если станет известно о его планах выступать на территории России, писал News.ru.