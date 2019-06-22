https://static.news.ru/photo/df362d6a-9509-11e9-a168-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Прокуратура провела проверку компании-перевозчика в городе Задонске Липецкой области, по итогам которой руководство ООО «Агеевбус» было оштрафовано. Это произошло после забастовки водителей автобусов, которые протестовали против низкого качества подвижного состава.

Прокуратура Задонского района установила, что перевозчик допускал выпуск на линию пассажирских автобусов с многочисленными неисправностями, а также без медицинских аптечек, огнетушителей, противооткатных упоров, знаков аварийной остановки и ремней безопасности, пишет издание Most.tv .

Выпуск пассажирских автобусов в рейс проводил директор организации, не прошедший соответствующего обучения, а также с многочисленными нарушениями при заполнении путевых листов.

По результатам рассмотрения проверочных материалов ООО «Агеевбус» и её директору назначены штрафы на общую сумму 160 тысяч рублей.

Как писал News.ru, в апреле прокуратура Задонского района Липецкой области начала проверку после забастовки местных водителей автобусов.

Водители протестовали против небольшой зарплаты в 10–11 тысяч рублей, а также неудовлетворительного состояния транспорта и условий труда.