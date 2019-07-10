https://static.news.ru/photo/9663b860-a336-11e9-8aea-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Кудашов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главным тренером сборной России по хоккею назначен Алексей Кудашов, сменивший на этом посту Илью Воробьёва.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.

Между тем, как подчёркивают в ФХР, нынешний тренерский состав, работающий с национальной командой, отвечает всем необходимым требованиям и выполнил поставленные перед командой задачи.

Прежнего наставника национальной команды ФХР поблагодарила за работу и желает ему успехов в дальнейшей работе.

Ранее News.ru размышлял, к чему приведёт круговорот тренеров в хоккейной сборной.