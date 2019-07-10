В тренерском штабе сборной России по хоккею вот-вот произойдёт рокировка: на должность «главного» будет назначен работавший одним из ассистентов Алексей Кудашов, а Илья Воробьёв будет «разжалован» в помощники. News.ru разбирается, какие последствия могут повлечь перестановки у руля национальной команды.

Принцип «пакетного» формирования штаба

Для начала вспомним, что Воробьёв тоже поднялся на вершину тренерской пирамиды в сборной из ассистентов, и было это чуть больше года назад — в канун чемпионата мира-2018 в Дании. Тогда случилась не совсем понятная история с Олегом Знарком, возглавлявшим сборную и петербургский СКА. В феврале он привёл национальную команду к олимпийскому золоту в Пхёнчхане, а спустя пару месяцев не смог вывести «армейцев» в финал Кубка Гагарина, уступив ЦСКА. И после этого покинул сразу оба поста.

Но если увольнение Знарка из клуба ещё можно было объяснить невыполнением сверхзадачи сезона (завоевание главного трофея Континентальной хоккейной лиги), то уход Олега Валерьевича из сборной выглядел странным и отчасти таинственным. Ничуть не прояснял ситуацию и новый статус Знарка — тренер-консультант национальных команд по всем возрастам, о чём вскоре объявило руководство Федерации хоккея России (ФХР).

Воробьёв, брошенный на амбразуру менее чем за месяц до чемпионата мира, на копенгагенском льду успеха не снискал: россияне в четвертьфинале проиграли в овертайме канадцам (4:5) и впервые с 2013 года остались без медалей мирового первенства. Но тогда особо крупных булыжников в огород Ильи Петровича не швыряли, списывая поражение на «пожарные» обстоятельства его прихода к рулю сборной.

Олег Знарок Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Хотя уже тогда обратил на себя внимание принцип «пакетного» формирования тренерского штаба сборной и питерского СКА. Ещё при Знарке в ассистентах главного тренера ходили Алексей Жамнов (возглавлял скаутскую службу национальной команды), Харийс Витолиньш (отвечал за игру в атаке и общие тактические вопросы), Игорь Никитин (работал с защитниками) и Рашит Давыдов (тренер вратарей) и тот же Воробьёв. Затем, когда Илью Петровича выдвинули на заглавную роль, место Витолиньша (он ушёл из сборной и СКА вместе со Знарком) занял Анвар Гатиятуллин, а ещё «до кучи» добавился Алексей Кудашов.

Тогда многие специалисты цокали языком, оценивая новый штаб сборной, в котором каждый мог быть главным. Да, собственно, и был таковым — только в своих клубах: Никитин — в ЦСКА, Гатиятуллин — в челябинском «Тракторе», Кудашов — в ярославском «Локомотиве». У Жамнова была должность генерального менеджера в московском «Спартаке», но и он стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых, когда клуб отправил в отставку Вадима Епанчинцева. При этом и сам Воробьёв не так давно возглавлял магнитогорский «Металлург» и даже приводил его к победе в Кубке Гагарина в 2016 году.

Никого особо не удивило, когда Воробьёв с Гатиятуллиным и Кудашовым образовали новый тренерский штаб СКА, в котором по-прежнему работал Давыдов. А ведь именно в тот момент была фактически узаконена порочная практика совместительства, от которой российский хоккей старательно уходил в последние годы.

Что не позволено Биллу, позволено Знарку

Вспомните: даже тандему Вячеслав Быков — Игорь Захаркин, который в 2008 году в канадском Квебеке прервал 15-летнюю «золотую засуху» российского хоккея на чемпионатах мира, позволялось параллельно работать в сборной и клубе (конкретно — в ЦСКА) лишь три года — с 2006-го по 2009-й. Затем «БиЗ» решили сосредоточиться на национальной команде, что поначалу помогло завоевать ещё один титул на мировом первенстве в Швейцарии, но затем кривая результатов поползла вниз: серебро на ЧМ-2010, четвёртое место — в 2011-м. О провале на Играх-2010 в Ванкувере и вспоминать не хочется!

Следующего наставника сборной — Зинэтулу Билялетдинова — ФХР уже обязала быть освобождённым, объясняя это решение необходимостью бросить все усилия на подготовку к домашней Олимпиаде в Сочи. Пришлось Зинэтуле Хайдяровичу расстаться с постом главного тренера в казанском «Ак Барсе» и с головой окунуться в дела сборной. Началось всё за здравие — с убедительной победы на чемпионате мира 2012 года. Но спустя год последовал провал в четвертьфинале мирового первенства (3:8 от США), а ещё через год — катастрофа в 1/4 финала сочинских Игр (1:3 от Финляндии). После всего этого кошмара отставка Билла воспринималась как нечто само собой разумеющееся.

Зинэтула Билялетдинов Dmitry Golubovich/Global Look Press

Накануне ЧМ-2014 в Минске сборную возглавил Знарок. Который тоже начал с завоевания титула, а затем шёл по нисходящей (2015 — серебро, 2016 и 2017 — бронза, плюс поражение от Канады в полуфинале Кубка мира осенью 2016-го). Особняком, конечно, стоит олимпийский титул в Корее, но не будем забывать, во что превратился турнир на Играх-2018 после отказа НХЛ отпускать своих игроков в Пхёнчхан.

Но речь сейчас о другом. Спустя год после прихода в сборную Знарок посетовал, что скучает по ежедневной практической работе, которой в национальной команде ему не хватает. Мол, собрались несколько раз за сезон на этапы Евротура, чуть дольше поработали перед чемпионатами мира и на самих этих турнирах — и всё! А остальное время — коту под хвост, на диване у телевизора.

Жалобы Олега Валерьевича были услышаны там, где надо. В ФХР к тому времени уже были созданы специальные органы — Попечительский совет и правление, в которые вошли очень влиятельные персоны, а возглавил Аркадий Ротенберг. А его сын Роман стал вице-президентом ФХР, затем возглавив штаб национальной команды, при этом входя в руководство питерского СКА. Разумеется, Знарку быстро подыскали «ежедневную работу», проигнорировав вроде бы уже укоренившийся принцип запрета на совмещение постов.

Впрочем, закономерности здесь искать сложно: если Знарку сидение на двух стульях особых неудобств не доставляло (в 2017 году СКА под его руководством завоевал Кубок Гагарина, а сборная, как упомянуто выше, стала третьей на чемпионате мира в Германии), то его преемникам вряд ли пошло — и вряд ли пойдёт — на пользу. Беда в том, что прецедент совмещения постов снова создан, и Воробьёв фактически стал жертвой «творческих аппетитов» своего предшественника.

Вместо «многостаночников» — харизматичные мэтры

В советские времена многостаночники были в чести не только на заводах и фабриках — легендарный тандем Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова триумфально возглавлял сборную страны во многом по той причине, что все хоккейные сливки Союза были собраны в клубах, которые они тренировали — ЦСКА и московское «Динамо» соответственно. При Знарке идея создания базовых клубов сборной — только теперь эту парочку составили ЦСКА и СКА — тоже вроде бы принесла плоды в виде олимпийского золота-2018, но здесь важно учитывать два фактора. Первый заключается в том, что подавляющее большинство российских звёзд играет даже не в «армейских» топ-клубах, а в НХЛ, а значит, в постоянном контакте с тренером клуба (в нашем случае — и сборной тоже) не находится.

В 80-е годы прошлого века дело обстояло совсем иначе. Второй фактор имеет отношение к самой персоне наставника сборной. Одно дело, если это величайший специалист калибра Тихонова или Юрзинова, либо хотя бы просто харизматичная личность с талантом мотиватора — типа Знарка. И совсем другое — если это просто хороший тренер, не более того. Это может быть Воробьёв, Гатиятуллин, Кудашов, кто-то ещё — вопрос в том, насколько все они авторитетны для лидеров нашей сборной, привыкших работать с настоящими светилами тренерского цеха. Не одна ли это из причин того, что суперзвёздная сборная России с Александром Овечкиным, Евгением Малкиным, Никитой Кучеровым и Андреем Василевским не смогла дойти даже до финала на недавнем чемпионате мира в Словакии?

Илья Воробьёв Maksim Konstantinov/Global Look Press

Кстати, сейчас, когда принято решение убрать Воробьёва с поста «главного», возникает другой вопрос: а почему на его место не назначен Игорь Никитин? Ведь этот молодой специалист в минувшем сезоне привёл ЦСКА к первому в истории клуба Кубку Гагарина, да и ранее входил в обойму тренеров национальной команды. Так почему же выбор сделан в пользу Кудашова, который пока лишь добирался с «Локомотивом» до финала Западной конференции и уж точно не превосходит Никитина с точки зрения опыта работы на высоком уровне?

Вместо ответа на поставленные вопросы можно утверждать, что все эти нынешние рокировки в штабе сборной — не более чем косметические изменения. Круговорот тренеров можно продолжать бесконечно, постепенно вовлекая в него новые, не самые крупные и значимые фигуры, но на результаты национальной команды это вряд ли сильно повлияет. И если ФХР хочет вырваться из этого порочного круга, для начала неплохо бы снова наложить табу на совмещение постов в сборной и клубе. Ни к чему хорошему оно точно не приведёт. Тем более что СКА постепенно теряет статус одного из доминирующих базовых клубов сборной.

И, конечно, к самому подбору кандидата на должность главного тренера национальной команды следовало бы подходить с большей основательностью и ответственностью.

P.S. На момент публикации материала официального подтверждения о назначении Кудашова не было, хотя по данным СМИ, должны были объявить ещё до 15:00. В пресс-службе Федерация хоккея России (ФХР) сообщили News.ru, что «если будет какая-либо информация, касающаяся Федерации хоккея России (читай сборной — News.ru), всё будет опубликовано на официальном сайте».