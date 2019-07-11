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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий резко высказался о намерении президента страны Владимира Зеленского подвергнуть люстрации политиков высшего эшелона, которые были у власти на протяжении последних пяти лет.

Спикер парламента назвал главу украинского государства авантюристом и призвал его заниматься страной, а не устраивать охоту на ведьм. Теперь он хочет нас люстрировать. А в то время, когда мы защищали...