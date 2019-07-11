Британский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint замечен в районе Калининградской области.
Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, иностранное воздушное судно приблизилось к западной границе РФ в 17:00 по московскому времени.
Кроме того, второй военный самолёт, принадлежащий Великобритании, был замечен у Черноморского побережья России.
Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ692 дважды обогнул полуостров и покинул регион.
17:00 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_)
Самолёт радиоэлектронной разведки, Королевских ВВС Великобритании ,
#BoeingRC-135W #Rivet #Joint, бортовой номер #ZZ665, позывной #RRR7287производит разведывательный полёт в районе полётной информации ( #FIR) Калининградской области. #RAF #Kaliningrad #RC135W pic.twitter.com/8mllvS4dOL 11 июля 2019 г.
Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны РФ подтвердило перехват американского противолодочного самолёта P-8A «Посейдон» российским истребителем Су-27 над водами Чёрного моря. Его подняли по тревоге, как только военные обнаружили неизвестную цель, приближающуюся к границам РФ.