Фото: U.S. Air Force/via Global Look Press

Британский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint замечен в районе Калининградской области.

Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, иностранное воздушное судно приблизилось к западной границе РФ в 17:00 по московскому времени.

Кроме того, второй военный самолёт, принадлежащий Великобритании, был замечен у Черноморского побережья России.

Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ692 дважды обогнул полуостров и покинул регион.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны РФ подтвердило перехват американского противолодочного самолёта P-8A «Посейдон» российским истребителем Су-27 над водами Чёрного моря. Его подняли по тревоге, как только военные обнаружили неизвестную цель, приближающуюся к границам РФ.

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