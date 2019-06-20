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Жительница Красноярска Ксения Бессонова, пожаловавшаяся во время прямой линии президента на отсутствие социальной инфраструктуры в районе, рассказала, что чиновники провели совещание по проблеме не в том месте, о котором шла речь.

Путин поручил губернатору края Александру Уссу съездить в микрорайон «Солнечный», поговорить с людьми и доложить о результатах. Губернатор поручил разбираться с проблемой городским властям, а те, в свою очередь, выехали не в тот микрорайон. Бессонова утверждает, что с ней никто не связывался, передаёт РИА Новости .

Как уже писал News.ru, жители посёлка Каскара, что в Тюменской области, 20 июня дозвонились президенту России Владимиру Путину на прямую линию и рассказали, что они живут без водоснабжения уже 20 лет. Глава государства, в свою очередь, пообщался в прямом эфире с губернатором региона, который сказал, что народ может начинать подавать заявки на подключение к водопроводу уже сейчас.