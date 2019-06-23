https://static.news.ru/photo/12b9a342-95f5-11e9-8e4c-fa163e074e61_1024.jpgБеспилотник RQ-4A Global HawkФото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Два американских летательных аппарата осуществили разведку у берегов Крыма и над Донбассом. Утром 23 июня полёты провёл беспилотник RQ-4A Global Hawk, а вечером в небе его сменил патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon.
Оба летательных аппарата взлетали с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Маршрут беспилотника пролегал через воздушное пространство Болгарии, преодолев которое он начал разведку у линии разграничения в Донбассе. Спустя 3,5 часа Global Hawk направился к Черноморскому побережью России.
Ранее News.ru сообщал, что три военных самолёта США совершили многочасовые полёты неподалёку от территорий Краснодарского края и Крымского полуострова. Наблюдатели отмечают активизацию американской авиации у границ России в районах Чёрного моря, Балтики и российских баз в Сирии. Так, у российских границ замечены самолёты радиоэлектронной разведки EP-3E Aries II и воздушный борт RC-135V, а также патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon.