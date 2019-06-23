Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В графике президента России Владимира Путина на саммите G20 в японской Осаке нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В графике нет, — цитирует Пескова РИА Новости. Как писал News.ru, ранее глава МИД Украины Павел Климкин допустил, что Владимир Зеленский может встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита G20...