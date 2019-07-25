Патрульные противолодочные самолёты ВМС США P-8A Poseidon совершили разведывательные полёты у берегов Крыма. Кроме того, у границ РФ был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk.
Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, первый самолёт вылетел с сицилийской авиабазы в 11:35 по московскому времени. Его полёт вдоль побережья Чёрного моря проходил на высоте более 9 тыс. метров.
11:25 мск. Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США(VP-9|PD| 'Golden Eagles'.), с бортовым номером 169328, взлетевший с авиабазы Сигонелла, в акватории Чёрного моря. pic.twitter.com/NAuwDOnJ1g
В 17:35 с полигона Сигонелла вылетел ещё один патрульный противолодочный самолёт, который приблизился к береговой линии РФ на 38 километров и курсировал возле российских рубежей около трёх часов.
17:35 мск. Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США(VP-9|PD| 'Golden Eagles'.), с бортовым номером 169002, взлетевший с авиабазы Сигонелла, приступил к патрулированию вдоль Российского побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/EhHvEB655D
Ранее News.ru писал о том, что британский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint замечен в районе Калининградской области. Иностранное воздушное судно приблизилось к западной границе РФ в 17:00 по московскому времени.