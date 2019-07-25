https://static.news.ru/photo/7249300a-6547-42a9-80cb-82ef30d2cd16_1024.jpg Boeing P-8A Poseidon Фото: Wikimedia Commons

Патрульные противолодочные самолёты ВМС США P-8A Poseidon совершили разведывательные полёты у берегов Крыма. Кроме того, у границ РФ был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk.

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar, первый самолёт вылетел с сицилийской авиабазы в 11:35 по московскому времени. Его полёт вдоль побережья Чёрного моря проходил на высоте более 9 тыс. метров.

В это же время с авиабазы в Италии в сторону России направился американский беспилотник-разведчик RQ-4B-30 Global Hawk. При этом он курсировал вдоль российских границ до 21:40 мск.

В 17:35 с полигона Сигонелла вылетел ещё один патрульный противолодочный самолёт, который приблизился к береговой линии РФ на 38 километров и курсировал возле российских рубежей около трёх часов.

17:35 мск.

Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon , ВМС США(VP-9|PD| 'Golden Eagles'.), с бортовым номером 169002, взлетевший с авиабазы Сигонелла, приступил к патрулированию вдоль Российского побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/EhHvEB655D — PlaneRadar (@ua4wiy_) 25 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что британский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint замечен в районе Калининградской области. Иностранное воздушное судно приблизилось к западной границе РФ в 17:00 по московскому времени.