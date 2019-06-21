https://static.news.ru/photo/3672e3d0-9405-11e9-a1d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Мировые цены на золото впервые за шесть лет преодолели планку в $1,4 тыс. за унцию. Одной из причин роста стало противостояние между Вашингтоном и Тегераном.

На азиатских биржах цены на золото поднялись до $1411,63 за унцию, рост составил 1,7%. По данным Нью-Йоркской биржи, августовские фьючерсы сначала поднялись до отметки в $1409,1 за унцию, а затем снизились до $1395,9 за унцию.

Таким образом рынок ответил на инцидент с американским беспилотником и угрозу США нанести удар по стратегическим объектам Ирана. Кроме того, толчком для роста цен на драгоценный металл послужило смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В частности, заявление о возможном снижении базовой ставки, сообщают « Вести.Экономика ».

Ранее News.ru писал, что решения ФРС привели к снижению курса доллара и подтолкнули к росту российский рубль.