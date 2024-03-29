Звезда «Пацанок» получила «условку» за хранение наркотиков Участница шоу «Пацанки» Клочкова получила условный срок за хранение наркотиков

24-летняя Юанна Клочкова из Владивостока, известная по участию в реалити-шоу «Пацанки», получила три года условно за хранение наркотиков в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». По информации издания, сотрудники полиции поймали ее с «закладкой» 25 января.

Как отмечает «Фонтанка», Приморский районный суд назначил Клочковой три года условно с двухлетним испытательным сроком за незаконное хранение мефедрона в крупном размере. В ведомстве указали, что при задержании у девушки было более трех граммов вещества.

По данным «Фонтанки», звезда «Пацанок» попыталась избавиться от запрещенных веществ перед задержанием. В суде она признала вину. Девушка заверила, что осознала пагубность веществ. Также она озвучила намерение выйти замуж за мужчину, с которым проживала в Санкт-Петербурге. С 27 января Клочкова содержалась в СИЗО. Суд постановил освободить ее.

Ранее в подмосковном Подольске на съемной квартире обнаружили тела двух кладовщиков, работавших на складе онлайн-ретейлера Wildberries. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.