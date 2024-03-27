В Подольске нашли тела двух сотрудников Wildberries Mash: два сотрудника WB умерли в Подольске от передозировки наркотиками

В подмосковном Подольске на съемной квартире обнаружили тела двух кладовщиков, работавших на складе онлайн-ритейлера Wildberries, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной их смерти стала передозировка наркотиками.

Об исчезновении мужчин забеспокоились их коллеги по работе: они не вышли на смену и не отвечали на звонки. Тогда работники склада обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции отправились на место их жительства и обнаружили их мертвыми.

По предварительным данным, мужчины отравились прегабалином — противосудорожным веществом, который употребляют как наркотик. Рядом с их телами лежала начатая упаковка этого препарата.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории государства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список добавлено 12 новых позиций из числа синтетических каннабиоидов, триптаминов и бензодиазепинов, особо опасных для жизни и здоровья людей. Расширение списка в правительстве объяснили совершенствованием госконтроля за оборотом новых видов психоактивных препаратов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.