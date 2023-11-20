Звезда «Домового» матом пообщался с детьми SHOT: актер фильма «Домовой» Чирков матом пообщался с детьми в Обнинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Чирков

Telegram-канал SHOT опубликовал видео выступления звезды сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» Сергея Чиркова во Дворце культуры города Обнинск Калужской области перед детьми. На кадрах артист во время общения с несовершеннолетними обильно использует ненормативную лексику.

По данным канала, актера пригласили в качестве специального гостя на финал патриотического проекта «Энергия улиц», сообщала городская администрация. Мероприятие под девизом «Мы вместе» прошло в воскресенье, 19 ноября, с целью пропаганды духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

Как пишет SHOT, по словам очевидцев, Чирков находился в невменяемом состоянии — либо был пьян, либо под «чем-то». Пока 40-летний мужчина матом общался с финалистами конкурса, кто-то из взрослых за кадром сделал ему замечание и отметил, что один из конкурсантов из-за такого поведения артиста уже доведен до слез.

Канал опубликовал еще одно видео, на котором Чирков под громкую музыку лежит на полу и курит. Как утверждает SHOT, позже звезду привели в себя и даже выпустили на сцену на пару минут, но дать слово уже не рискнули.

Ранее стало известно, что актера из сериала «Реальные пацаны» Николая Наумова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Это произошло после того, как была показана финальная серия 14-го сезона сериала, в которой затрагивалась тема специальной военной операции на Украине.