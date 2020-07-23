Журналистка рассказала о стоимости отдыха в Крыму

https://static.news.ru/photo/c9fbad30-cd16-11ea-8331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Корреспондент издания «Московский Комсомолец» Екатерина Сажнева отправилась в Крым. Журналистка рассказала о стоимости питания и проживания на полуострове в период пандемии коронавируса.

По её словам, в самолёте не наблюдалось никаких мер профилактики от COVID-19. Также она отметила то, что кресла на борту стояли слишком близко друг к другу.

В Шереметьево перед вылетом на входе измерили температуру, и только. Крым же вообще встретил полным разгильдяйством, пофигизмом и прекрасными лавандовыми полями прямо у выхода из здания аэровокзала, в прошлом году их не было, — цитирует её «МК».

По словам журналистки, на сегодняшний день курорты переполнены туристами. Загрузка отелей достигла 95–100%. Люди вынуждены искать альтернативные варианты для остановки. В частности, речь идёт о квартирах и комнатах.

Для взыскательных путешественников, привыкших ежегодно отдыхать в Майами, совсем другие цены и услуги. На начало осени здесь предлагают туры «всё включено» — пятизвездочный бутик-отель с полным пансионом, морскими круизами, тренером по йоге при двухместном размещении обойдется в 130 тысяч рублей, — добавила она.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница другого курортного города пожаловалась на рост числа туристов в период пандемии. Так, Татьяна Кольцова из Сочи поделилась своими впечатлениями о городе на данный момент.