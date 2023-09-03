Живодер на глазах у детей зарубил топором собаку на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре в поселке Березовом мужчина зарубил топором собаку, сообщили в Telegram-канале краевого главка МВД. Городская полиция начала проводить проверку по данному факту.

В полицию поступило три сообщения о том, что в поселке Березовом на улице Археолога Анфимова, 19 мужчина топором зарубил собаку, — говорится в сообщении полиции.

Личность и мотивы действия злоумышленника устанавливаются. Процессуальное решение примут по результатам проверки.

Как пишет издание 93.ru, изрубленную собаку 2 сентября доставили в клинику на Целиноградской улице. Зоозащитники рассказали, что живодер разрубил животному позвоночник. По их словам, собака бездомная, была любимцем двора. Спасти ее не удалось.

Волонтеры рассказали, что живодера зовут Рудик. Предположительно, он зарубил собаку за то, что она украла у него птицу. Очевидцы утверждают, что мужчина убивал собаку на глазах у детей. Местные жители сказали, что пес был добрым, с ним всегда игрались дети.

Ранее в Волгограде мужчина выстрелил из пистолета в морду собаке. Он произвел выстрел в дворняжку, которая подбежала к нему, когда он вышел из магазина с пакетом продуктов. Это попало на видео с камер наблюдения. Полиция разыскивает живодера.