Живодер выстрелил собаке в голову и попал на видео Волгоградец выстрелил собаке в голову и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгограде мужчина выстрелил в морду собаке из пистолета, после чего неспешно ушел, сообщает Telegram-канал Baza. Действия мужчины попали в объектив наружной камеры наблюдения, полиция приступила к поискам живодера.

Инцидент произошел в микрорайоне Спартановка. Мужчина вышел из продуктового магазина и подозвал к себе двух собак. Когда дворняжки подбежали к нему, он достал пистолет и выстрелил одной из них в морду, после чего собаки сразу же разбежались. Заявление на мужчину, которого сейчас разыскивают, написали местные жители.

Ранее в Ленинградской области живодер обмотал шею собаки колючей проволокой, подвесил ее к вилам трактора и протащили по земле, после чего закопал на фермерской территории. Свидетелями этой жестокой сцены стали дети и пожилая женщина. Полиция Выборгского района объявила мужчину в розыск.

В начале августа сообщалось, что в Камчатском крае злоумышленники стали пытать кошек. Они стреляют по животным и ломают им челюсти. При этом большинство живодеров остаются безнаказанными. За последний месяц произошло два подобных инцидента. В обоих случаях на помощь кошкам пришли местные жители.