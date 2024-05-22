Жителям харьковских сел дадут российские документы Ганчев: жители перешедших к РФ харьковских сел получат российские документы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители населенных пунктов в Харьковской области, которые переходят под контроль России, будут получать российские документы, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Речь идет об аттестатах, паспортах и дипломах, пишет РИА Новости. Он напомнил, что в Донбассе люди получали паспорта ДНР и ЛНР, а затем переоформляли их на российские, либо сразу получали гражданство РФ.

Поэтому, исходя из этого опыта, нами было принято решение, что, если люди хотят вступить в российское гражданство, сразу оформлять им российский паспорт, — сказал он.

Ранее Ганчев сообщил, что линия фронта на территории Харьковской области продвигается в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил России постепенно занимают более выгодные позиции.

Также глава военно-гражданской администрации рассказал, что российские бойцы оказывают помощь жителям Харьковской области в эвакуации на территорию РФ. Он подчеркнул, что настоящее время нет доступа к населенным пунктам, в которых происходят боестолкновения. Ганчев добавил, что в регионе была создана рабочая группа по оказанию необходимой помощи жителям.

