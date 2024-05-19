Армия России помогает эвакуироваться жителям Харьковской области Ганчев: ВС РФ помогают населению Харьковской области эвакуироваться в Россию

Фото: МО РФ

Бойцы Вооруженных сил России оказывают помощь жителям Харьковской области в эвакуации на территорию РФ, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, видео опубликовано в Telegram-канале ВГА. По его словам, в настоящее время нет доступа к населенным пунктам, в которых происходят боестолкновения.

В настоящее время ВГА Харьковской области не имеет доступа в те поселки, которые освобождаются Вооруженными силами Российской Федерации. Мы находимся на связи с военнослужащими, которые помогают в случае необходимости эвакуировать наших жителей на территорию России, — заявил Ганчев.

Он добавил, что в Харьковской области была создана рабочая группа по оказанию необходимой помощи жителям. Кроме того, был открыт пункт временного размещения в Белгородской области. В нем людям также оказывается всесторонняя помощь.

Ранее Ганчев заявил, что российские военнослужащие успешно продвигаются в городе Волчанске. Солдаты попутно помогают местным жителям выбраться из населенного пункта. По его словам, некоторые граждане осталась в городе после принудительной эвакуации, организованной украинскими властями.