Жителя Самарской области задержали за госизмену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ задержала жителя Самарской области за госизмену по заказу спецслужб Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По версии следствия, подозреваемый фотографировал воинские эшелоны на территории региона и отправлял фото украинским кураторам. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

Установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники, — говорится в сообщении.

Ранее ФСБ обвинила в госизмене жителя Тамбовской области, планировавшего попасть на Украину через Турцию. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина переписывался с представителями украинских формирований и намеревался вступить в ВСУ.

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