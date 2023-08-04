В Москве установлен рекорд по случаям ареста за госизмену РБК: с начала 2023 года в Москве за госизмену арестовали 15 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С начала 2023 года в Москве были арестованы 15 человек в рамках уголовных дел о государственной измене, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Мосгорсуда. Такое число фигурантов стало рекордным за последние пять лет.

Согласно статистике, за 2022 год по делам о государственной измене были арестованы 13 человек, а в 2021 году — 10. При этом в 2020 году суды под стражу было взято шесть человек, а в 2019-м — 11.

Об арестованных почти нет информации, поскольку все дела засекречены, а рассмотрение материалов происходит в закрытом режиме. РБК отмечает, что с 2022 года ФСБ опубликовала 26 сообщений о задержании подозреваемых в госизмене: в четырех из них говорилось о взятии под стражу сразу двух и более фигурантов.

Председатель московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев отметил, что дела о госизменах чаще стали рассматривать в регионах. Одной из причин такой ситуации он назвал увеличение числа дел по ст. 275 УК, согласно которой наказание грозится теперь и тем, кто переводит деньги на нужды ВСУ.