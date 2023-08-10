Жителя Приамурья арестовали за попытку уехать воевать за ВСУ Суд в Приамурье заключил под стражу мужчину, планировавшего воевать на стороне Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городской суд Благовещенска заключил под стражу на два месяца жителя Приамурья, намеревавшегося отправиться воевать на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Мужчина обвиняется в государственной измене, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Учитывая тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемого, у суда имеются достаточные основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, следствием производится сбор и закрепление доказательств. На основании изложенного, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца, — говорится в сообщении.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователей УФСБ России по Амурской области. Мужчину обвиняют в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Также отмечается, что обвиняемый «представляет повышенную общественную опасность».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Казани 29-летнего местного жителя, подозреваемого в работе на ВСУ. По версии следствия, мужчина, который дал признательные показания, по заданию зарубежных кураторов изготавливал технические средства для последующего нападения на объекты инфраструктуры города.