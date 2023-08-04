ФСБ задержала жителя Казани, подозреваемого в работе на ВСУ В Казани ФСБ задержала сторонника террористического украинского формирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Казани 29-летнего мужчину, который может быть причастен к деятельности террористического украинского формирования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Татарстану. Подозреваемый дал признательные показания.

По версии следствия, мужчина по заданию зарубежных кураторов изготавливал технические средства для нападения на инфраструктуру Казани. Его также подозревают в организации незаконных акций, которые направлены «на распространение идей украинского национализма».

Задержанный рассказал, что вел переписку с представителями ВСУ. Они давали ему задания совершать диверсии на ж/д путях и вышках сотовой связи.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ России по Херсонской области пресекли преступную деятельность группы пособников Вооруженных сил Украины. Силовики выяснили, что задержанные передавали ВСУ информацию о военной инфраструктуре ВС РФ в зоне спецоперации.