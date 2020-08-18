Жителя Перми приговорили к тюремному сроку за использование манекена Путина

https://static.news.ru/photo/82cd610e-e14a-11ea-a475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба Ленинского райсуда Перми сообщила о признании виновными в грубом нарушении общественного порядка двух политических активистов. Мужчины установили в центре города манекен с изображением Путина.

Александр Шабарчин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данилу Васильеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, — цитирует сообщение РИА Новости.

Третьего фигуранта дела оправдали в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. За ним сохранилось право на реабилитацию. Однако данный приговор ещё не вступил в силу. Он может быть обжалован в течение 10 дней. Как сообщалось ранее, манекен с лицом Путина был установлен на акции протеста в 2018 году. На груди была расположена табличка с оскорбительными надписями.

NEWS.ru также информировал, что ранее пожаловавшихся на отсутствие доплат кубанских врачей обвинили в экстремизме и пригрозили им уголовными делами.