Жителя Челябинской области жестоко избили по ошибке Жителя Челябинской области приняли за наркоторговца и жестоко избили

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Жителя Троицка в Челябинской области жестоко избили, приняв за наркоторговца, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, 23-летнему молодому человеку по имени Дмитрий удалили селезенку.

Потерпевший был занят смартфоном, когда к нему подошли двое местных жителей. Они спрашивали, что молодой человек делает на улице и распространяет ли наркотики. По данным канала, они могли планировать отобрать запрещенные вещества.

Дмитрий пытался все отрицать, но подвергся избиению. У молодого человека разбито лицо, ему диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, у Дмитрия травмирован живот, он перенес операцию.

По факту нападения завели уголовное дело. По данным Mash, задержан 22-летний местный житель, который уже был судим, второй нападавший опрошен.

Ранее сообщалось, что в Златоусте Челябинской области пьяный мужчина ударил по голове бутылкой 13-летнюю школьницу. Мужчина пристал к девочке и ее друзьям на улице. За детей вступилась соседка, тогда хулиган увязался за женщиной и повредил ей автомобиль. Девочка, желая предотвратить нападение, схватила дебошира за рукав, и тогда мужчина ударил ее пивной бутылкой по голове.