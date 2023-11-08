Кировчанка оказалась под следствием из-за критики погибшего военкора Против кировчанки завели уголовное дело за негативные высказывания о Татарском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кирова из-за негативного высказывания в адрес военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал Baza. Женщина стала фигуранткой дела по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Основанием для привлечения 56-летней женщины к ответственности стало видео, которое она опубликовала в августе в соцсетях. В ролике она выражает недовольство тем, что фотографию военкора разместили у Вечного огня. При этом она называла Татарского преступником. Baza отмечает, что в отношении кировчанки ранее были составлены два административных протокола о дискредитации армии, поэтому за третье такое нарушение она попала под следствие.

Ранее стало известно, что глава ФПБК Виталий Бородин потребовал от Генпрокуратуры РФ проверить журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на дискредитацию армии. Общественник попросил изучить новое интервью с певицей Викой Цыгановой и ее мужем. Бородина возмутило «грубое осуждение» специальной военной операции на Украине, высказывания о российских военнослужащих в циничной форме и в целом дискредитация армии на фоне похвалы США.