Жительница Уфы получила травму в результате падения глыбы льда на машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глыба льда упала на крышу автомобиля Toyota Corolla, припаркованного у дома на улице Ленина в Уфе, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его данным, в момент падения в автомобиле находилась 24-летняя девушка. Она потеряла сознание в результате удара и была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Девушка намерена обратиться в полицию.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в результате падения глыбы льда крыша автомобиля получила значительные повреждения, лобовое стекло также было разбито. Находившаяся в нем пассажирка также пострадала и была доставлена в нейрохирургическое отделение больницы № 22. Отмечается, что это уже не первый случай травмирования человека в результате падения глыб льда. По данным госкомитета Башкирии по ЧС, 21 декабря на улице Зорге на мужчину упал лед. Пострадавший отказался от госпитализации.

Как сообщалось ранее, с крыши военкомата в Люберцах упала крупная глыба льда. В результате ее падения пострадали четыре человека, двое из них отказались от госпитализации. Позднее госпитализированный 34-летний мужчина скончался в отделении реанимации.