Жительница Омска пришла в банк за деньгами с ножом в руках Мошенники убедили жительницу Омска прийти в банк за деньгами с ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники убедили жительницу Омска прийти в отделение Сбербанка с ножом в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Преступники позвонили женщине и потребовали денег, но средств у нее не оказалось, тогда аферисты предложили 42-летней гражданке отправиться в банк, вооружившись ножом.

Сегодня в УМВД России по городу Омску поступило сообщение о том, что в помещение банка по улице Маршала Жукова зашла женщина с ножом в руках. Подозрительная женщина была остановлена охранником и передана незамедлительно прибывшим сотрудникам полиции, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Жукова. Позже выяснилось, что задержанная уже переводила средства мошенникам, но в правоохранительные органы не обратилась. А после очередного звонка аферистов, женщина направилась в офис банка.

В ведомстве отметили, что в результате действий женщины никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают все детали и причины произошедшего.

Ранее во Владимире 66-летняя пенсионерка и ее 49-летний друг попытались ограбить банк. Злоумышленники вооружились страйкбольной гранатой и пневматическим пистолетом, после чего отправились в отделение на улице Разина. Позже стало известно, что пожилые люди действовали по указаниям мошенников.