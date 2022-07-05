Жители Рязани образовали свалку на месте крушения Ил-76

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свалка мусора

В Рязани местные жители начали свозить мусор к месту крушения самолета Ил-76, рассказал блогер Иван Крестьяников. Он напомнил, что на этом памятном месте люди ценой своей жизни спасли многих рязанцев, пишет «МК в Рязани».

На это памятное место, где ценой своей жизни героически спасли жизни многих рязанцев, кто-то уже начал возить бытовой мусор, — посетовал Крестьяников.

Автор ролика напомнил, что летчики из Оренбурга во время учебного полета намеренно увели горящее судно от жилых кварталов, чтобы не пострадали местные жители. Блогер пожаловался на «особый менталитет» рязанцев, которые устроили свалку из места крушения самолета. На кадрах видно, что на место трагедии свезли бытовой мусор, поломанные от жесткой посадки деревья просто свалили в одну кучу.

Ранее стало известно, что все пострадавшие в результате крушения транспортного самолета Ил-76 попали в реанимацию. Отмечалось, что два человека были отправлены в больницу скорой медицинской помощи, трое — в областную клиническую больницу.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, пилоты до последнего отводили воздушное судно от жилых кварталов. Крушение произошло в поле, рядом с частными домами в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетёнки.

Об аварии стало известно утром 24 июня. На месте крушения возникло сильное возгорание, которое было потушено спустя пару часов после трагедии. По данным Минобороны, причиной трагедии стала неисправность двигателя. После того как неисправность была обнаружена, экипаж решил посадить самолет на грунт, при соприкосновении с которым воздушное судно частично разрушилось.