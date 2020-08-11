Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Татарская певица Сюмбель Загидуллина выложила видео, где рассказала, как её избил пьяный отец, пишет inkazan.ru . В ролике девушка была с опухшим лицом и утверждала, что буян выбил ей зубы. Общественность разделилась на несколько лагерей, кто-то назвал подобное видео хайпом, другие посоветовали обратиться в полицию.

Башкирия

В Башкирии ищут группу пропавших туристов. Как пишет mkset.ru , они отправились на водопад Атыш и должны были вернуться 10 августа. Их поиски также осложняются тем, что группа не была нигде зарегистрирована, и теперь определить её местоположение довольно сложно.

02.mchs.gov.ru

Нижегородская область

В одном из посёлков Дзержинска бездомная собака вцепилась в лицо девочки, пишет newsnn.ru . Ранее от того же животного пострадал другой ребёнок. Местные жители уже обращались в службу по отлову собак, однако зверя так и не нашли.

Удмуртия

В Удмуртии на главу отдела по надзору за опасными и сложными объектами Главного управления по госнадзору завели уголовное дело, пишет udm-info.ru . Чиновницу обвиняют во взятках и покровительстве одной из местных компаний.

Ростовская область

Жители Ростовской области получили два года тюрьмы за незаконную ловлю рыбы, пишет rostovgazeta.ru . Они растянули 100-метровую сетку на пути нереста сазана, карася и судака в бассейне реки Кагальник.

Приморье

Жители Заводского остались недовольны приговором местному живодёру, пишет vostokmedia.com . За похищение и убийство собаки особо жестоким способом мужчине присудили исправительные работы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

В Омске вновь пожаловались на ночного стрелка. Как пишет gorod55.ru , неизвестный стреляет по автомобилям, где громко играет музыка, из окна дома на Иртышской набережной. При этом местные жители имя стрелявшего выдавать отказываются, несмотря на то, что в 2015 году он уже ранил выстрелом молодую девушку.

Оренбургская область

В Оренбурге рост безработицы поставил абсолютный рекорд — 60 тысяч человек встали на биржу труда с начала пандемии. Как пишет 56orb.ru , ранее подобный рекорд фиксировали только в 90-е годы.

Карелия

В Костомукше нетрезвый мужчина выкинул из окна многоэтажки свою собаку. Как сообщает karelinform.ru , животное выжило. Волонтёры выходили собаку и теперь ищут для неё клинику реабилитации в Петрозаводске, Москве или Петербурге.

Тюменская область

В августе жители и гости Тюмени смогут увидеть падающие звёзды Персеид, сообщает nashgorod.ru . С 12 августа в течение двух дней можно будет увидеть до 130–160 маленьких метеоров, которые входят в атмосферу. Персеиды — один из самых древних известных метеорных потоков. Шлейф пылевых частиц был создан кометой Свифта-Туттла.

Zhao Junchao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хабаровский край

В Хабаровском крае полиция начнёт отстреливать медведей. Как сообщает transsibinfo.com , летом этого года медведи стали настоящим бедствием для жителей многих дальневосточных регионов. Например, в Николаевском районе от нападения хищника пострадал собиратель дикоросов. Теперь правоохранители смогут ликвидировать животных, которые выходят к людям.

Ставропольский край

В Предгорном районе Ставропольского края обнаружили опасную нелегальную свалку с химическими отходами. Как пишет newstracker.ru , инспекторы выяснили, что химические отходы высокого класса опасности на землях сельхозназначения сливают уже много лет. Отмечается, что местные власти знали о свалке и ничего не предпринимали.

Челябинская область

Потолок аварийного дома упал на ребёнка в Челябинской области. Как сообщается на портале «Курс дела» , в доме не делали ремонт уже 20 лет, при этом жители исправно оплачивают услуги ЖКХ. Отмечается, что активисты записали видео, засняв весь масштаб бедствия людей, которые живут в опасных условиях.

ХМАО

В Мегионе дети организовали нелегальный бизнес около самодельного батута из старых матрасов. Как сообщает muksun.fm , взрослые вытащили на улицу несколько матрасов, чтобы дети могли на них прыгать. Предприимчивые школьники начали брать деньги с малышей за посещение импровизированного аттракциона. Местные жители обратились к управляющей компании с просьбой разобраться в ситуации.

Типичный Мегион/vk.com

Волгоградская область

Депутат из Руднянского района дрался и стрелял по людям после проигрыша в суде за землю, сообщает портал novostivolgograda.ru . Несогласный с судейским решением мужчина накинулся на работников агрокомплекса, открыл по ним огонь и наехал машиной на одного из сотрудников, которого позже доставили в больницу. В отношении депутата возбуждено уголовное дело.

Свердловская область

На Урале сотрудник ГИБДД потребовал миллион рублей от водителя. Мужчина выложил в Интернет видео, как инспектор выписывает ему штраф. Издание tagilcity.ru отмечет, что опубликованный ролик принёс сотруднику ГИБДД нравственные страдания — он «потерял аппетит, лишился сна, а также испытывал постоянные переживания, отразившиеся на отношениях в семье, службе и здоровье».

Ленинградская область

Жители Санкт-Петербурга начали массово избавляться от красноухих черепах. Как сообщает newia.ru , сотрудники Ленинградского зоопарка пожаловались на то, что им несколько раз в неделю звонят и просят принять черепах. Они отметили, что не являются приютом и не могут забирать неизвестных животных, несущих потенциальную угрозу заражения.

Хакасия

В Абакане безработные хотят вместо низких зарплат получать повышенное пособие. Как сообщает newkhakasiya.online , на учёте по безработице в столице Хакасии состоят более четырех тысяч человек. Начальник отдела Центра занятости населения по Абакану Елена Турова отметила, что многие жители не берутся за работу или обучение, так как пособие по безработице часто намного выше стипендий и зарплат.

Сибирь