Жители Новосибирска жалуются на дефицит градусников и основных лекарств

В Новосибирских аптеках не хватает градусников и ряда медицинских препаратов, общественники уже обратились к губернатору области Андрею Травникову с просьбой не допустить дефицита лекарств на фоне пандемии коронавируса.
Об этом представитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов
Антонов также заявил, что новосибирцы с тяжёлым протеканием заболеваний простудного характера не могут вызвать врача на дом.
Единый многоканальный телефон 124 постоянно занят. Многие вызовы остаются не отработанными из-за отсутствия достаточного количества медицинских бригад, — сообщил общественник.
Ранее NEWS.ru сообщал о попадании в российские аптеки некачественного лекарства от рака. Роспотребнадзор распорядился изъять из продажи несколько партий препарата «Карбоплатин-ЛЭНС»
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