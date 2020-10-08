Жители Новосибирска жалуются на дефицит градусников и основных лекарств

https://static.news.ru/photo/12df78a4-0973-11eb-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирских аптеках не хватает градусников и ряда медицинских препаратов, общественники уже обратились к губернатору области Андрею Травникову с просьбой не допустить дефицита лекарств на фоне пандемии коронавируса.

Об этом представитель общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов рассказал «МК в Новосибирске». Собеседник издания отметил, что из аптек пропал препарат «Метипред», используемый в лечении множества различных патологий.

Антонов также заявил, что новосибирцы с тяжёлым протеканием заболеваний простудного характера не могут вызвать врача на дом.

Единый многоканальный телефон 124 постоянно занят. Многие вызовы остаются не отработанными из-за отсутствия достаточного количества медицинских бригад, — сообщил общественник.

Ранее NEWS.ru сообщал о попадании в российские аптеки некачественного лекарства от рака. Роспотребнадзор распорядился изъять из продажи несколько партий препарата «Карбоплатин-ЛЭНС»