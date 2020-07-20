Жители Хабаровска вновь собираются на акцию в защиту Фургала

https://static.news.ru/photo/c175a7ae-c9a8-11ea-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

В Хабаровске жители начали собираться на очередную акцию в защиту арестованного губернатора края Сергея Фургала.

Как сообщает «Интерфакс — Дальний Восток», в воскресенье вечером по местному времени хабаровчане вновь пришли на площадь имени Ленина. Днём жители уже собирались на площади, однако из-за жаркой погоды они отказались от шествия по центральным улицам и в результате им пришлось разойтись.

В настоящее время на площади дежурят сотрудники полиции, участники митинга общаются между собой, пока никаких лозунгов они не скандируют.

Фургала задержали и переправили в Москву 9 июля. Его подозревают в организации одного покушения и серии убийств ряда предпринимателей. По данным Следственного комитета, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд столицы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным себя Фургал не признал.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых граждан. Акции протеста проходят в городе уже неделю. По данным СМИ, в самой массовой из них 11 июля приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 тысяч до 12 тысяч человек.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 популярных губернаторов, писал NEWS.ru.