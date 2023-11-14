Жителей российского региона оставят без салютов на Новый год Власти Курской области запретили использование пиротехники до 25 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Курской области приняли решение о запрете на использование пиротехнических изделий до конца января, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей. Глава области также напомнил, что в регионе по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности.

На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется средний уровень реагирования и «желтый» уровень террористической опасности, — написал Старовойт.

Он выразил уверенность, что жители отнесутся с пониманием к решению властей и ответственно подойдут к выполнению требований в период праздников. Органы местного самоуправления и федеральные структуры будут контролировать соответствующий вопрос, добавил он.

В Крыму тем временем отменили все массовые новогодние и рождественские праздники. В некоторых частях региона также действует «желтый» уровень террористической опасности. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что для властей является приоритетом безопасность жителей.