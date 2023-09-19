Жителей Приморья и Хабаровского края предупредили о рисках подтопления

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

Дождевые паводки, вызванные новыми циклонами, могут привести к подтоплениям в Хабаровском крае и Приморье, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Непогоду стоит ожидать в конце недели.

В этих субъектах в конце недели существует вероятность формирования дождевых паводков в связи с выходом циклонов. При этом уровни воды могут достигнуть отметок категории неблагоприятного явления, что может привести к последующему подтоплению низменных мест в населенных пунктах, — сказано в сообщении.

Кроме того, опасная ситуация может возникнуть в Сахалинской, Амурской областях, а также в Еврейской автономной области. В этих регионах есть риск подтопления дорог и территории населенных пунктов, расположенных в низменных местах.

Ранее были опубликованы кадры последствий сильного затопления Южно-Сахалинска из-за мощного ливня. На них видно, как припаркованные автомобили наполовину ушли под воду. Местные жители пытались пройти через бурные потоки воды с помощью подручных средств. На некоторых улицах Южно-Сахалинска в результате циклона образовались настоящие реки.