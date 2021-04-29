Жителей Подмосковья будут штрафовать за жарку шашлыков на природе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Московской области с 1 мая вводится особый противопожарный режим, поскольку в связи с наступлением тёплой погоды возрастает риск природных пожаров. Его нарушителям грозят штрафы, сообщается на сайте главка МЧС по региону.

При данном режиме запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора, сухой травы и других лесных горючих материалов, в том числе и приготовление шашлыков. Ограничение с определёнными оговорками распространяется и на приусадебные участки.

За нарушение особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф. Для граждан его размер составляет от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч. Индивидуальным предпринимателям грозит взыскание на сумму от 30 до 40 тысяч, а юрлицам — от 200 до 400 тысяч рублей.

В МЧС добавили , что уже сейчас пожарные выезжают на тушение травы свыше 200 раз в сутки. Для пресечения и выявления подобных нарушений сотрудники ведомства совместно с полицейскими и добровольцами проводят рейды.

Ранее сообщалось, что в ряде российских регионов наблюдается высокая пожароопасность. Речь идёт о востоке Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской области, востоке Ставрополья и севере Дагестана. Кроме того, риск возникновения природных пожаров высок на юге Бурятии и Забайкальского края и на юго-западе Приморья. В Гидрометцентре пояснили, что ситуация не характерна для апреля и связана со скачком температуры из-за прихода тёплого воздуха из Европы.