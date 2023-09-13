Жителей Крыма и Севастополя предупредили об угрозе наводнения

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Сильнейшие ливни, прогнозируемые в конце недели, могут привести к наводнениям в Крыму и Севастополе, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Такая же ситуация ожидается в Северо-Кавказском федеральном округе, кроме Ставропольского края и северных районов Дагестана.

В конце текущей недели из-за ожидаемых сильных дождей прогнозируется подтопление низменных мест в Республике Крым и городе Севастополь, — сказано в сообщении.

Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина сообщила, что ущерб, нанесенный региону в результате вызвавшего подтопления тайфуна, оценивается приблизительно в 10 млрд рублей.

Она также отметила, что на выплаты населению, по предварительным данным, пойдет около 2 млрд рублей, однако эти данные пока нельзя считать точными и окончательными, поскольку еще не везде сошла вода и далеко не все дома и конструкции обследованы.

Дожди в Приморье не прекращались практически на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.