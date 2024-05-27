Житель Сыктывкара зарезал сотрудницу службы доставки В Коми возбудили дело после нападения с ножом на сотрудницу службы доставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сыктывкаре местный житель зарезал 31-летнюю сотрудницу службы доставки, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, жертву после нападения госпитализировали, но она скончалась от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. ст. 105 УК РФ).

Инцидент произошел 24 мая в помещении службы доставки по Тентюковской улице. Обвиняемый нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и груди. Женщину доставили в больницу, где врачи попытались оказать ей помощь, но она скончалась на следующий день после нападения.

Следователи задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что мужчина тяжело ранил ножом двух женщин в городе Фурманове Ивановской области — злоумышленник напал на бывшую супругу и ее мать. Момент нападения попал на запись с камеры видеонаблюдения, на них видно, что нападавший изрезал женщин на глазах у ребенка.