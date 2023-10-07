Житель Приморья задушил знакомую и сжег ее труп вместе с автомобилем

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Житель Приморского края подозревается в жестоком убийстве 32-летней женщины, сообщает региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале. По данным СК, мужчина задушил знакомую, после чего поджег автомобиль вместе с телом в попытках скрыть следы преступления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Мужчина рассказал, что между ним и потерпевшей возник личный конфликт, в ходе которого он задушил последнюю, а после этого, скрывая следы преступления, поджег автомобиль вместе с телом, — говорится в сообщении.

Убийство произошло в ночь на 5 октября на берегу реки Арсеньевки в селе Анучино. Преступником оказался местный житель, ранее судимый за преступления против жизни и здоровья. Учитывая тяжесть содеянного, районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

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