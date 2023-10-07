В Петербурге фельдшер психбригады убил 8-летнего сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге фельдшер психиатрической бригады подстанции скорой помощи убил восьмилетнего сына в квартире на Софийской улице, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным канала, перед смертью мальчик позвонил матери и сказал, что «папа сошел с ума».

Инцидент произошел 6 октября. В районе 21:00 мальчик позвонил матери и сказал, что отец крушит дом. Вскоре связь с ребенком оборвалась, и женщина больше не смогла дозвониться ни до него, ни до мужа.

Петербурженка попросила бабушку мальчика проведать его. Пожилая женщина отправилась на квартиру и нашла тело ребенка на кухне. При этом отец ребенка стоял в коридоре весь в крови и что-то бормотал.

Врачи констатировали смерть ребенка. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что подросток убил отца в Тюменской области из-за опасений за свою мать: выпившие супруги поссорились, мужчина обвинил ее в неверности и попытался ударить. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, 14-летний школьник застрелил своего отца на глазах у матери и двоюродного брата, который и сообщил в полицию о произошедшем.