Житель Перми подделал сертификат о вакцинации ради футбола

В Перми полиция задержала мужчину, который подделал сертификат о прививках, чтобы попасть на футбольные матчи. Об этом сообщило главное управление МВД по региону.

Как рассказали в полиции, мужчина при входе на стадион, где шёл футбольный матч, предъявил сотрудникам полиции сертификат о вакцинации. Полицейские усомнились в подлинности документа, так как дата рождения в документе и паспорте различались. После этого мужчину доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа». В совершении преступления подозревается местный житель 1952 года рождения, — говорится в сообщении.

В регионе просмотр спортивных мероприятий профессиональных команд возможен жителями либо после вакцинации, либо при получении отрицательного ПЦР-теста. Мужчина подделал документ, взяв за основу сертификат своего друга, но забыл поменять дату рождения.

Ранее стало известно, что в Москве задержали пятерых курьеров с фальшивыми сертификатами о вакцинации. Все подделки были заказаны через Интернет. Стоимость таких справок на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей.