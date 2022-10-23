Житель Орехово-Зуево застрелил двух знакомых во время ссоры

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Житель Орехово-Зуево застрелил двух знакомых из охотничьего ружья во время пьяной ссоры в частном доме, сообщается на сайте СК по Московской области. После этого 37-летний мужчина сообщил об убийстве правоохранителям. Возбуждено дело, в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

22 октября 2022 года в ночные часы подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме, расположенном в городском округе Орехово-Зуево, вступил в конфликт с двумя своими знакомыми. В ходе развития ссоры мужчина взял охотничье ружье и произвел выстрелы в знакомых. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия, подозреваемый самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, — указано на сайте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в убийстве собутыльника в Якутске, сообщает пресс-служба ведомства. По версии СК, преступление произошло по предварительному сговору — подозреваемые убили мужчину, расчленили его тело и выбросили в мусорный контейнер. Отмечалось, что убитый недавно вернулся из зоны специальной военной операции.