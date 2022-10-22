«Вести» сообщили о расчленении вернувшегося из зоны СВО военнослужащего

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух местных жителей, подозреваемых в убийстве собутыльника в Якутске, сообщает пресс-служба ведомства. По версии СК, преступление произошло по предварительному сговору — подозреваемые убили мужчину, расчленили его тело и выбросили в мусорный контейнер. По данным «Вестей», убитый недавно вернулся из зоны специальной военной операции.

Инцидент произошел в октябре 2022 года. Мужчины распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой двое мужчин убили третьего, расчленили его тело и выбросили. Другие детали пресс-служба Следственного комитета не раскрывает. В настоящий момент проводится расследование.

Злоумышленники задержаны и заключены под стражу на время производства следственных действий. В настоящее время в рамках предварительного расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены экспертные исследования, осуществляются иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняют «Вести», погибший являлся участником СВО и недавно вернулся с Украины.

1 августа полиция задержала в Колпино 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве и расчленении знакомого из поселка Толмачево Лужского района Ленобласти. Как передавали СМИ, к преступлению привела пьяная ссора. По предварительной версии следствия, 12 июля мужчины выпивали. Во время застолья между ними завязался конфликт, перетекший в драку. В какой-то момент один из них схватился за кухонный нож и ударил другого мужчину прямо в сердце. Мужчина выбросил электропилу в Ижорский пруд. Части тела впоследствии обнаружили в ходе следственных мероприятий в 120 км от Колпино.