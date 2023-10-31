Житель Новороссийска отгрыз ухо покупателю «Пятерочки» из-за пакета Kub Mash: отгрызший покупателю «Пятерочки» ухо новороссиец получил срок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Новороссийске Краснодарского края вынес обвинительный приговор местному жителю, который подрался с покупателем «Пятерочки» и отгрыз ему ухо, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Как уточняется, причиной конфликта стал пакет. Нападавшего приговорили к трем годам колонии.

По данным Kub Mash, мужчины подрались после того, как один из них попросил оплатить ему пакет. Незнакомец просьбу не понял и обрушился на него с нецензурной лексикой. Спор продолжился на улице и закончился дракой. В разгар конфликта просивший купить пакет мужчина прижал оппонента к стене, отгрыз ему левое ухо и скрылся с места происшествия.

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