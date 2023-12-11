Житель Крыма нашел гранату рядом с детской площадкой Мужчина случайно отыскал гранату около детской площадки в Алуште

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Мужчина случайно отыскал гранату недалеко от своего дома в Алуште, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Боеприпас лежал рядом с детской площадкой. Местные власти и Минобороны РФ не прокомментировали информацию.

Инцидент произошел на Ялтинской улице. Местный житель вышел на балкон, чтобы сбросить рюкзак своему другу, брошенный аксессуар отлетел в сторону. Рядом с ним и обнаружилась граната. Как она очутилась в жилом дворе — неизвестно.

Мужчины вызвали сотрудников МЧС. На данный момент предмет находится на экспертизе. Специалистам предстоит выяснить, боевая это граната или нет.

Похожий случай произошел в Курске. Сотрудники полиции нашли готовую к применению гранату РГД-5 возле одной из автозаправок. До этого сообщалось, что в Красноярском крае строители обнаружилии схрон с боеприпасами под полом дома. В тайнике лежало более 10 гранат, сотни детонаторов, а также другие детали для бомб. Кроме этого, там было около 1000 патронов различного калибра. По факту находки было возбуждено уголовное дело.

Также склад оружия и боеприпасов был найден в квартире менеджера в Санкт-Петербурге. Мужчина хранил семизарядный револьвер, более 1000 патронов, осколочную гранату и взрыватель.