Россиянин устроил перестрелку с полицией на угнанной машине Житель Камчатки угнал машину бывшей жены и устроил перестрелку с полицейскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Камчатки угнал машину бывшей жены и устроил перестрелку с полицейскими, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России. В ответ правоохранители использовали табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен. Его задержали и госпитализировали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

На улице Капитана Беляева автомобиль остановился, после чего водитель вышел и произвел несколько выстрелов в сторону полицейских, повредив патрульные автомобили, — говорится в сообщении.

В управлении МВД отметили, что сотрудники ГАИ заметили автомобиль, который был заявлен как угнанный. Водитель машины проигнорировал требование остановиться, после чего правоохранители начали преследовать злоумышленника. Мужчина, несколько раз нарушив ПДД, остановился на дороге, вышел из машины и начал стрелять по полицейским. В настоящее время проводится следственная проверка.

Ранее инспекторы ГАИ в Москве задержали автомобиль Aurus Senat со спецсигналами и поддельными документами из Управления делами президента. Сотрудники полиции остановили автомобиль в районе Коптево. Водителя задержали, ключи от машины, документы и сам Aurus были изъяты. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подделке документов.