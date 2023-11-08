Житель Ижевска забил молотком старшую сестру из-за детских обид В Ижевске задержали мужчину, который убил старшую сестру из-за детских обид

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ижевске правоохранители задержали 20-летнего молодого человека, который забил молотком старшую сестру из-за детских обид, пишет SHOT. Совершить преступление ему помог бывший муж убитой.

По данным канала, пострадавшая возвращалась домой после работы привычным маршрутом через гаражи. Брат и экс-супруг жертвы сидели в машине там же и ждали женщину. Когда она проходила мимо автомобиля, злоумышленник выбежал и набросился на родственницу с молотком.

После этого 48-летний бывший муж потерпевшей увез молодого человека с места преступления. Орудие убийства и сумку женщины они выбросили в ближайший пруд.

Преступников задержали на утро следующего дня. Брат убитой рассказал, что с детства ненавидел сестру и постоянно с ней ссорился. У бывшего мужа был свой мотив — отношения с женщиной были сложными из-за бракоразводного процесса, у них осталось двое детей. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы по статье об убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Ранее житель подмосковного Серпухова избил до смерти свою девушку, после чего лег спать рядом с ее телом. Молодые люди пили вино, и между ними произошел конфликт — пострадавшая упрекнула мужчину в том, что он мало зарабатывает.